***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Transferler6.404 139.061 -145.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.761 -101.081 -114.842 -114.842Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -16.722 31.502 410.066 -101.081 4.823.765 4.823.765Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.605 187.187 168.582Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -38.799 31.502 316.155 187.187 4.996.045 4.996.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI466.287 -168.218Dönem Karı (Zararı)187.187 -101.081Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.985 35.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 30.588 15.794Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.890 27.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 32.890 27.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 44.507 -8.544İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler164.726 -102.306Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.385 -20.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -75.430 -14.221İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -10.955 -6.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68 -65.659İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 68 22İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -65.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.048 3.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 26.048 3.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-50.182 -687Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.300 -7.508İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 -1.856 -4.730İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 8.156 -2.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler268.877 -11.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)115.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)153.784 -11.738Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları459.898 -168.218Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-170.922Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -170.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)295.365 -168.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)295.365 -168.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.685.352 4.926.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.980.717 4.758.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.980.717 4.685.352Ticari Alacaklar207.962 121.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 170.017 94.587İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 37.945 26.990Diğer Alacaklar62 130İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 62 130Peşin Ödenmiş Giderler7 139.215 260.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.389Diğer Dönen Varlıklar7.806 1.414ARA TOPLAM5.335.762 5.075.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.335.762 5.075.562DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar39.813 51.591Mobilya ve Demirbaşlar8 15.086 20.695Özel Maliyetler8 24.727 30.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar155.127 3.015Diğer Haklar9 154.373Bilgisayar Yazılımları9 754 3.015Ertelenmiş Vergi Varlığı18 42.502 32.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.442 87.243TOPLAM VARLIKLAR5.573.204 5.162.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar78.606 52.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 78.606 52.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 40.668 90.850Diğer Borçlar14.160 7.860İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 3.470 5.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.690 2.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 49.720Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler62.734ARA TOPLAM245.888 151.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.888 151.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar240.221 184.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 240.221 184.074Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler91.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER331.271 184.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER577.159 335.342ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 4.996.045 4.827.463Ödenmiş Sermaye4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.799 -20.194Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.733TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.582 -114.842 204.850 -144.073Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları168.582 -114.842 204.850 -144.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884976BIST