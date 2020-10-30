***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 16:48
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
6.404 139.061 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.761 -101.081 -114.842 -114.842
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -16.722 31.502 410.066 -101.081 4.823.765 4.823.765
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.605 187.187 168.582
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -38.799 31.502 316.155 187.187 4.996.045 4.996.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
466.287 -168.218
Dönem Karı (Zararı)
187.187 -101.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.985 35.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 30.588 15.794
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.890 27.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.890 27.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 44.507 -8.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
164.726 -102.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.385 -20.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -75.430 -14.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -10.955 -6.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68 -65.659
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 68 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -65.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.048 3.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 26.048 3.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.182 -687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.300 -7.508
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 -1.856 -4.730
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.156 -2.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.877 -11.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
115.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
153.784 -11.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
459.898 -168.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -170.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.365 -168.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.365 -168.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.685.352 4.926.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.980.717 4.758.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.980.717 4.685.352
Ticari Alacaklar
207.962 121.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 170.017 94.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 37.945 26.990
Diğer Alacaklar
62 130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 62 130
Peşin Ödenmiş Giderler
7 139.215 260.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.389
Diğer Dönen Varlıklar
7.806 1.414
ARA TOPLAM
5.335.762 5.075.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.335.762 5.075.562
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
39.813 51.591
Mobilya ve Demirbaşlar
8 15.086 20.695
Özel Maliyetler
8 24.727 30.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
155.127 3.015
Diğer Haklar
9 154.373
Bilgisayar Yazılımları
9 754 3.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 42.502 32.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.442 87.243
TOPLAM VARLIKLAR
5.573.204 5.162.805
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
78.606 52.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 78.606 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 40.668 90.850
Diğer Borçlar
14.160 7.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 3.470 5.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.690 2.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 49.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.734
ARA TOPLAM
245.888 151.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.888 151.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
240.221 184.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 240.221 184.074
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
91.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.271 184.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
577.159 335.342
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 4.996.045 4.827.463
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.799 -20.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.582 -114.842 204.850 -144.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
168.582 -114.842 204.850 -144.073
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884976
BIST