Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
6.404 139.061 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.761 -101.081 -114.842 -114.842
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -16.722 31.502 410.066 -101.081 4.823.765 4.823.765
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.605 187.187 168.582
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -38.799 31.502 316.155 187.187 4.996.045 4.996.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
466.287 -168.218
Dönem Karı (Zararı)
187.187 -101.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.985 35.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 30.588 15.794
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.890 27.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.890 27.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 44.507 -8.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
164.726 -102.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.385 -20.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -75.430 -14.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -10.955 -6.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68 -65.659
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 68 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -65.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.048 3.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 26.048 3.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.182 -687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.300 -7.508
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 -1.856 -4.730
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.156 -2.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.877 -11.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
115.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
153.784 -11.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
459.898 -168.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -170.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.365 -168.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.365 -168.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.685.352 4.926.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.980.717 4.758.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.980.717 4.685.352
Ticari Alacaklar
207.962 121.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 170.017 94.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 37.945 26.990
Diğer Alacaklar
62 130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 62 130
Peşin Ödenmiş Giderler
7 139.215 260.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.389
Diğer Dönen Varlıklar
7.806 1.414
ARA TOPLAM
5.335.762 5.075.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.335.762 5.075.562
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
39.813 51.591
Mobilya ve Demirbaşlar
8 15.086 20.695
Özel Maliyetler
8 24.727 30.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
155.127 3.015
Diğer Haklar
9 154.373
Bilgisayar Yazılımları
9 754 3.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 42.502 32.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.442 87.243
TOPLAM VARLIKLAR
5.573.204 5.162.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
78.606 52.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 78.606 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 40.668 90.850
Diğer Borçlar
14.160 7.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 3.470 5.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.690 2.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 49.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.734
ARA TOPLAM
245.888 151.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.888 151.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
240.221 184.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 240.221 184.074
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
91.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.271 184.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
577.159 335.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 4.996.045 4.827.463
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.799 -20.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.582 -114.842 204.850 -144.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
168.582 -114.842 204.850 -144.073



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884976


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:351.105
Değişim :  -2,00% |  -22,49
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.812,80 63.517.525 % 10,00  
IZMDC 23,76 12.417.974 % 10,00  
EUKYO 3,30 726.381 % 10,00  
CASA 36,30 1.488.917 % 10,00  
YESIL 48,26 14.797.700 % 9,98  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3590 8,3649 % 0,92  
Euro 9,7696 9,7781 % 1,00  
Sterlin 10,8376 10,8920 % 1,53  
Frank 9,1104 9,1652 % 1,16  
Riyal 2,2249 2,2361 % 1,07  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 20,22  
Altın Gr. 508 508 10,73  
Cumhuriyet 3.360 3.411 61,00  
Tam 3.345 3.430 58,63  
Yarım 1.617 1.659 28,35  
Çeyrek 811 830 14,18  
Gümüş.Ons 23,69 23,73 0,47  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,20  
B. Petrol 37,95 37,95 -0,31  
Seans Raporu 16:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru