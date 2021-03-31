***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Transferler6.404 139.061 -145.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.233 -93.911 -111.144 -111.144Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.564 276.233 243.669 243.669Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI476.038 -241.420Dönem Karı (Zararı)276.233 -93.911Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler149.488 47.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 51.184 21.013Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.684 38.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 27.684 38.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 70.620 -11.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.317 -195.277Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-222.209 -8.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -143.365 -15.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -78.844 6.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2 -201.519İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 -2 27İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -201.546Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.303 19.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 13.303 19.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-30.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.220 -105İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 -5.020 211İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.240 -316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler278.236 -4.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 136.719Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 141.517 -4.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları476.038 -241.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-233.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -190.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)-43.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIÖdenen TemettülerYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)242.508 -241.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)242.508 -241.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.685.352 4.926.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.927.860 4.685.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.927.860 4.685.352Ticari Alacaklar343.786 121.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 237.952 94.587İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 105.834 26.990Diğer Alacaklar132 130İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 132 130Peşin Ödenmiş Giderler7 125.395 260.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.389Diğer Dönen Varlıklar1.414ARA TOPLAM13 5.397.173 5.075.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.397.173 5.075.562DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar54.027 51.591Mobilya ve Demirbaşlar8 33.715 20.695Özel Maliyetler8 20.312 30.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar139.594 3.015Bilgisayar Yazılımları9 3.015Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 139.594Ertelenmiş Vergi Varlığı19 45.083 32.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR238.704 87.243TOPLAM VARLIKLAR5.635.877 5.162.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar65.861 52.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 65.861 52.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 60.619 90.850Diğer Borçlar19.080 7.860İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 306 5.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 18.774 2.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 25.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 62.748ARA TOPLAM233.513 151.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.513 151.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar252.463 184.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 252.463 184.074Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 78.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER331.232 184.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER564.745 335.342ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.071.132 4.827.463Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-52.758 -20.194Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-52.758 -20.194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -52.758 -20.194Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 31.502 31.502Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları316.155 410.066Net Dönem Karı veya Zararı276.233 -93.911TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.071.132 4.827.463TOPLAM KAYNAKLAR5.635.877 5.162.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.802.193 2.289.754Satışların Maliyeti14 -958.218 -904.985TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.843.975 1.384.769BRÜT KAR (ZARAR)1.843.975 1.384.769Genel Yönetim Giderleri16 -1.364.165 -1.362.863Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 12.830 71.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -83.949 -163.177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)408.691 -69.576Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler211FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)408.691 -69.365Finansman Giderleri18 -61.838 -35.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)346.853 -105.288Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.620 11.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -74.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.305 11.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)276.233 -93.911DÖNEM KARI (ZARARI)276.233 -93.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları276.233 -93.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,06100000 -0,02100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.564 -17.233Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -40.705 -22.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 8.141 4.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.564 -17.233TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)243.669 -111.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları243.669 -111.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922361BIST