***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 18:55
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
6.404 139.061 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.233 -93.911 -111.144 -111.144
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.564 276.233 243.669 243.669
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
476.038 -241.420
Dönem Karı (Zararı)
276.233 -93.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
149.488 47.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 51.184 21.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.684 38.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 27.684 38.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 70.620 -11.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.317 -195.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.209 -8.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -143.365 -15.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -78.844 6.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2 -201.519
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 -2 27
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -201.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.303 19.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.303 19.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.220 -105
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 -5.020 211
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.240 -316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
278.236 -4.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 136.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 141.517 -4.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
476.038 -241.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -190.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.508 -241.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.508 -241.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.685.352 4.926.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.927.860 4.685.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.927.860 4.685.352
Ticari Alacaklar
343.786 121.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 237.952 94.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 105.834 26.990
Diğer Alacaklar
132 130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 132 130
Peşin Ödenmiş Giderler
7 125.395 260.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.389
Diğer Dönen Varlıklar
1.414
ARA TOPLAM
13 5.397.173 5.075.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.397.173 5.075.562
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
54.027 51.591
Mobilya ve Demirbaşlar
8 33.715 20.695
Özel Maliyetler
8 20.312 30.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.594 3.015
Bilgisayar Yazılımları
9 3.015
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 139.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 45.083 32.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.704 87.243
TOPLAM VARLIKLAR
5.635.877 5.162.805
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
65.861 52.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.861 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 60.619 90.850
Diğer Borçlar
19.080 7.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 306 5.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 18.774 2.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 25.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 62.748
ARA TOPLAM
233.513 151.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.513 151.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
252.463 184.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 252.463 184.074
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 78.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.232 184.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
564.745 335.342
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.071.132 4.827.463
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.758 -20.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.758 -20.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -52.758 -20.194
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 31.502 31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
316.155 410.066
Net Dönem Karı veya Zararı
276.233 -93.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.071.132 4.827.463
TOPLAM KAYNAKLAR
5.635.877 5.162.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.802.193 2.289.754
Satışların Maliyeti
14 -958.218 -904.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.843.975 1.384.769
BRÜT KAR (ZARAR)
1.843.975 1.384.769
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.364.165 -1.362.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 12.830 71.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -83.949 -163.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
408.691 -69.576
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
408.691 -69.365
Finansman Giderleri
18 -61.838 -35.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
346.853 -105.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.620 11.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -74.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.305 11.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
276.233 -93.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
276.233 -93.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
276.233 -93.911
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,06100000 -0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.564 -17.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -40.705 -22.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 8.141 4.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.564 -17.233
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.669 -111.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
243.669 -111.144
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922361
BIST