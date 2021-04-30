***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.340 -9.311 -18.651 -18.651Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -29.534 31.502 316.155 -9.311 4.808.812 4.808.812Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Transferler276.233 -276.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.615 400.239 396.624Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -56.373 31.502 592.388 400.239 5.467.756 5.467.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI409.985 13.287Dönem Karı (Zararı)400.239 -9.311Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler154.791 -290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 20.313 5.260Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.894 10.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 31.894 10.319Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 102.584 -15.869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-119.840 22.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.580 -9.754İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -72.643 -9.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 65.063 -719Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18 6İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 18 6Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.855 14.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -17.855 14.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-66Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.293 1.085İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 4.313 -4.136İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -18.606 5.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.064 17.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -67.344 63.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -12.720 -46.260Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları435.190 13.287Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.205YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.164 -1.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -10.164 -1.770FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.821 11.517NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.821 11.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.927.860 4.685.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.327.681 4.696.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.327.681 4.927.860Ticari Alacaklar351.366 343.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 310.595 237.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 40.771 105.834Diğer Alacaklar114 132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 114 132Peşin Ödenmiş Giderler7 192.739 125.395ARA TOPLAM5.871.900 5.397.173TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.871.900 5.397.173DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar58.335 54.027Mobilya ve Demirbaşlar8 40.670 33.715Özel Maliyetler8 17.665 20.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.137 139.594Diğer Haklar9 125.137 139.594Ertelenmiş Vergi Varlığı19 53.190 45.083TOPLAM DURAN VARLIKLAR236.662 238.704TOPLAM VARLIKLAR6.108.562 5.635.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar48.006 65.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 48.006 65.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 60.553 60.619Diğer Borçlar4.787 19.080İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 4.619 306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 168 18.774Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 109.787 25.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 62.724 62.748ARA TOPLAM285.857 233.513TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.857 233.513UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar288.876 252.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 288.876 252.463Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 66.073 78.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER354.949 331.232TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER640.806 564.745ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.467.756 5.071.132Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-56.373 -52.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.373 -52.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -56.373 -52.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 31.502 31.502Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları592.388 316.155Net Dönem Karı veya Zararı400.239 276.233TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.467.756 5.071.132TOPLAM KAYNAKLAR6.108.562 5.635.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.310.856 586.856Satışların Maliyeti14 -268.496 -233.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.042.360 353.706BRÜT KAR (ZARAR)1.042.360 353.706Genel Yönetim Giderleri16 -514.548 -336.136Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 13.956 11.992Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -13.125 -41.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)528.643 -11.826FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)528.643 -11.826Finansman Giderleri18 -25.820 -13.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)502.823 -25.180Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-102.584 15.869Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -109.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 7.203 15.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)400.239 -9.311DÖNEM KARI (ZARARI)400.239 -9.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları400.239 -9.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,08900000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.615 -9.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.519 -11.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 904 2.335Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.615 -9.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)396.624 -18.651Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları396.624 -18.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933771BIST