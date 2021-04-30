***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 20:56
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.340 -9.311 -18.651 -18.651
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -29.534 31.502 316.155 -9.311 4.808.812 4.808.812
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Transferler
276.233 -276.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.615 400.239 396.624
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -56.373 31.502 592.388 400.239 5.467.756 5.467.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
409.985 13.287
Dönem Karı (Zararı)
400.239 -9.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.791 -290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 20.313 5.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.894 10.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.894 10.319
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 102.584 -15.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.840 22.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.580 -9.754
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -72.643 -9.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 65.063 -719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18 6
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 18 6
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.855 14.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -17.855 14.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-66
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.293 1.085
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 4.313 -4.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -18.606 5.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.064 17.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -67.344 63.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -12.720 -46.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
435.190 13.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.164 -1.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -10.164 -1.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.821 11.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.821 11.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.927.860 4.685.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.327.681 4.696.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.327.681 4.927.860
Ticari Alacaklar
351.366 343.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 310.595 237.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.771 105.834
Diğer Alacaklar
114 132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 114 132
Peşin Ödenmiş Giderler
7 192.739 125.395
ARA TOPLAM
5.871.900 5.397.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.871.900 5.397.173
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
58.335 54.027
Mobilya ve Demirbaşlar
8 40.670 33.715
Özel Maliyetler
8 17.665 20.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
125.137 139.594
Diğer Haklar
9 125.137 139.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 53.190 45.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.662 238.704
TOPLAM VARLIKLAR
6.108.562 5.635.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
48.006 65.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.006 65.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 60.553 60.619
Diğer Borçlar
4.787 19.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 4.619 306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 168 18.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 109.787 25.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 62.724 62.748
ARA TOPLAM
285.857 233.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.857 233.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
288.876 252.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 288.876 252.463
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 66.073 78.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.949 331.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
640.806 564.745
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.467.756 5.071.132
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-56.373 -52.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.373 -52.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -56.373 -52.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 31.502 31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
592.388 316.155
Net Dönem Karı veya Zararı
400.239 276.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.467.756 5.071.132
TOPLAM KAYNAKLAR
6.108.562 5.635.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.310.856 586.856
Satışların Maliyeti
14 -268.496 -233.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.042.360 353.706
BRÜT KAR (ZARAR)
1.042.360 353.706
Genel Yönetim Giderleri
16 -514.548 -336.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.956 11.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -13.125 -41.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
528.643 -11.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
528.643 -11.826
Finansman Giderleri
18 -25.820 -13.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
502.823 -25.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-102.584 15.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -109.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 7.203 15.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
400.239 -9.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
400.239 -9.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
400.239 -9.311
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,08900000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.615 -9.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.519 -11.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 904 2.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.615 -9.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.624 -18.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
396.624 -18.651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933771
BIST