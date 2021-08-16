***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI937.100 196.026Dönem Karı (Zararı)775.956 -22.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler295.641 18.345Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 40.784 10.547Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13.976 21.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -13.976 21.172Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 268.833 -13.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.287 199.943Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.620 -28.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -139.499 -23.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 64.879 -5.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-668 69İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 -668 69Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.129 32.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 12.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 33.169 32.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 17.833 -50.764Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.567 2.325İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 2.481 -2.306İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.086 4.631İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.528 244.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -76.754 64.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -25.774 180.716Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları962.310 196.026Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -25.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.163 -185.971Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -10.163 -185.971Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.163 -185.971FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)926.937 10.055NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)926.937 10.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.927.860 4.685.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.854.797 4.695.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.006 -22.262 -36.268 -36.268Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -34.200 31.502 316.155 -22.262 4.791.195 4.791.195Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Transferler5.194 271.039 -276.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.976 775.956 756.160 756.160Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -72.554 36.696 587.194 775.956 5.827.292 5.827.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.854.797 4.927.860Ticari Alacaklar418.406 343.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 377.451 237.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 40.955 105.834Diğer Alacaklar800 132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 800 132Peşin Ödenmiş Giderler7 202.149 125.395ARA TOPLAM6.476.152 5.397.173TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.476.152 5.397.173DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar52.481 54.027Mobilya ve Demirbaşlar8 37.460 33.715Özel Maliyetler8 15.021 20.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.519 139.594Diğer Haklar9 110.519 139.594Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 48.850 45.083TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.850 238.704TOPLAM VARLIKLAR6.688.002 5.635.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar111.990 65.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 12.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 99.030 65.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 78.452 60.619Diğer Borçlar23.647 19.080İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 2.787 306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 20.860 18.774Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 267.646 25.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 62.719 62.748ARA TOPLAM544.454 233.513TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER544.454 233.513UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar263.232 252.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 263.232 252.463Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 53.024 78.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER316.256 331.232TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER860.710 564.745ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.827.292 5.071.132Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-72.554 -52.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.554 -52.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -72.554 -52.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 36.696 31.502Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları587.194 316.155Net Dönem Karı veya Zararı775.956 276.233TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.827.292 5.071.132TOPLAM KAYNAKLAR6.688.002 5.635.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.745.168 1.092.297 1.434.312 505.441Satışların Maliyeti14 -729.867 -433.367 -461.371 -200.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.015.301 658.930 972.941 305.224BRÜT KAR (ZARAR)2.015.301 658.930 972.941 305.224Genel Yönetim Giderleri16 -876.071 -626.108 -361.523 -289.972Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 16.528 12.335 2.572 343Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -53.222 -55.432 -40.097 -14.044ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.102.536 -10.275 573.893 1.551FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.102.536 -10.275 573.893 1.551Finansman Giderleri18 -57.747 -25.361 -31.927 -12.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.044.789 -35.636 541.966 -10.456Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-268.833 13.374 -166.249 -2.495Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -267.651 -157.864Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.182 13.374 -8.385 -2.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)775.956 -22.262 375.717 -12.951DÖNEM KARI (ZARARI)775.956 -22.262 375.717 -12.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları775.956 -22.262 375.717 -12.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,17200000 -0,00500000 0,08300000 -0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.796 -14.006 -16.181 -4.666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -24.745 -17.508 -20.226 -5.833Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 4.949 3.502 4.045 1.167Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.796 -14.006 -16.181 -4.666TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)756.160 -36.268 359.536 -17.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları756.160 -36.268 359.536 -17.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958322BIST