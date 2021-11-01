***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463Transferler-93.911 93.911 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.605 187.187 168.582 168.582Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -38.799 31.502 316.155 187.187 4.996.045 4.996.045Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Transferler5.194 271.039 -276.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.183 1.031.905 1.035.088 1.035.088Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -49.575 36.696 587.194 1.031.905 6.106.220 6.106.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI978.497 466.287Dönem Karı (Zararı)1.031.905 187.187Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler358.336 107.985Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 61.958 30.588Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-53.934 32.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -53.934 32.890Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 350.312 44.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.888 164.726Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.830 -86.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -132.528 -75.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 40.698 -10.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-686 68İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 -686 68Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.102 26.048İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 34.102 26.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -19.089 -50.182Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.435 6.300İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 -306 -1.856İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 43.741 8.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-84.820 268.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -45.644 115.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -39.176 153.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.271.353 459.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -292.856 6.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.047 -170.922Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -29.047 -170.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)949.450 295.365NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)949.450 295.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.927.860 4.685.352DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.877.310 4.980.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.877.310 4.927.860Ticari Alacaklar435.616 343.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 370.480 237.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 65.136 105.834Diğer Alacaklar818 132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 818 132Peşin Ödenmiş Giderler7 171.039 125.395ARA TOPLAM6.484.783 5.397.173TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.484.783 5.397.173DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar62.232 54.027Mobilya ve Demirbaşlar8 49.857 33.715Özel Maliyetler8 12.375 20.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar98.478 139.594Lisanslar9 95.740 139.594Bilgisayar Yazılımları9 2.738 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 35.253 45.083TOPLAM DURAN VARLIKLAR195.963 238.704TOPLAM VARLIKLAR6.680.746 5.635.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar99.963 65.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 99.963 65.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 41.530 60.619Diğer Borçlar62.515 19.080İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 0 306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 62.515 18.774Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 73.627 25.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 62.734 62.748ARA TOPLAM340.369 233.513TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER340.369 233.513UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar194.550 252.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 194.550 252.463Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 39.607 78.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.157 331.232TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER574.526 564.745ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.106.220 5.071.132Ödenmiş Sermaye12 4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.575 -52.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.575 -52.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -49.575 -52.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 36.696 31.502Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları587.194 316.155Net Dönem Karı veya Zararı1.031.905 276.233TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.106.220 5.071.132TOPLAM KAYNAKLAR6.680.746 5.635.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.090.697 1.997.161 1.345.529 904.864Satışların Maliyeti14 -1.097.354 -700.877 -367.487 -267.510TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.993.343 1.296.284 978.042 637.354BRÜT KAR (ZARAR)2.993.343 1.296.284 978.042 637.354Genel Yönetim Giderleri16 -1.476.259 -959.802 -600.188 -333.694Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 46.745 12.604 30.217 269Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -80.503 -75.194 -27.281 -19.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.483.326 273.892 380.790 284.167FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.483.326 273.892 380.790 284.167Finansman Giderleri18 -101.109 -42.198 -43.362 -16.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.382.217 231.694 337.428 267.330Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-350.312 -44.507 -81.479 -57.881Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -341.278 -49.720 -73.627 -49.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -9.034 5.213 -7.852 -8.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.031.905 187.187 255.949 209.449DÖNEM KARI (ZARARI)1.031.905 187.187 255.949 209.449Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.031.905 187.187 255.949 209.449Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.183 -18.605 22.979 -4.599Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 3.979 -23.257 28.724 -5.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -796 4.652 -5.745 1.150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.183 -18.605 22.979 -4.599TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.035.088 168.582 278.928 204.850Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.035.088 168.582 278.928 204.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973485BIST