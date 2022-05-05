***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Transferler276.233 -276.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.615 400.239 396.624 396.624Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -56.373 31.502 592.388 400.239 5.467.756 5.467.756Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 1.500.000 -122.198 36.696 587.194 6.199.188 12.700.880 12.700.880Transferler6.199.188 -6.199.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.005 1.770.396 1.746.391 1.746.391Sermaye Arttırımı1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -146.203 36.696 6.786.382 1.770.396 14.447.271 14.447.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.877.098 409.985Dönem Karı (Zararı)1.770.396 400.239Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler333.363 154.791Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 - 9 24.938 20.313Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.152 31.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 21.152 31.894Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 287.273 102.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.469.546 -119.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.733.126 -7.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 - 5 -111.888 -72.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.845.014 65.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.657 18İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 - 6 83.109 18İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.548 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -24.709 -17.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 10.368 -66Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-228.137 -14.293İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 - 6 0 4.313İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -228.137 -18.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.759 -80.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -96.490 -67.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -14.269 -12.720Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.573.305 435.190Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -1.696.207 -25.205YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.362 -10.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 - 9 -9.362 -10.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.867.736 399.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.867.736 399.821DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.217.171 4.927.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.084.907 5.327.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.084.907 9.217.171Ticari Alacaklar781.601 5.514.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 - 5 734.699 622.811İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 46.902 4.891.916Diğer Alacaklar1.251 90.908İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 - 6 1.251 84.360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 6.548Peşin Ödenmiş Giderler7 236.601 140.111ARA TOPLAM15.104.360 14.962.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.104.360 14.962.917DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar99.741 103.923Mobilya ve Demirbaşlar8 92.657 94.193Özel Maliyetler8 7.084 9.730Maddi Olmayan Duran Varlıklar72.065 83.459Diğer Haklar9 5.559 2.496Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 66.506 80.963Ertelenmiş Vergi Varlığı19 64.897 53.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR236.703 241.352TOPLAM VARLIKLAR15.341.063 15.204.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 54.115 78.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 89.230 78.862Diğer Borçlar6 41.205 269.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 286.534 1.690.542Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 62.723 62.748ARA TOPLAM533.807 2.180.318TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER533.807 2.180.318UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar348.442 297.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 348.442 297.284Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 11.543 25.787TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER359.985 323.071TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER893.792 2.503.389ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.447.271 12.700.880Ödenmiş Sermaye12 6.000.000 4.500.000Sermaye Avansı12 0 1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-146.203 -122.198Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-146.203 -122.198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -146.203 -122.198Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 36.696 36.696Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.786.382 587.194Net Dönem Karı veya Zararı1.770.396 6.199.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.447.271 12.700.880TOPLAM KAYNAKLAR15.341.063 15.204.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.581.773 1.310.856Satışların Maliyeti14 -539.993 -268.496TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.041.780 1.042.360BRÜT KAR (ZARAR)3.041.780 1.042.360Genel Yönetim Giderleri16 -966.388 -514.548Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 115.125 13.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -124.045 -13.125ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.066.472 528.643Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.066.472 528.643Finansman Giderleri18 -8.803 -25.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.057.669 502.823Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-287.273 -102.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -292.199 -109.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.926 7.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.770.396 400.239DÖNEM KARI (ZARARI)1.770.396 400.239Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.770.396 400.239Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.005 -3.615Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -30.006 -4.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 6.001 904Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.005 -3.615TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.746.391 396.624Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.746.391 396.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026646BIST