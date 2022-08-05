***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 0 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 5.194 271.039 -276.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -19.796 0 0 775.956 756.160 756.160Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 0 -72.554 36.696 587.194 775.956 5.827.292 5.827.292Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu1.500.000 -122.198 36.696 587.194 6.199.188 12.700.880 12.700.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 893.390 5.305.798 -6.199.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -109.618 0 5.778.219 5.668.601 5.668.601Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı3.000.000 -1.500.000 0 0 -1.500.000 0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 -231.816 930.086 4.392.992 5.778.219 18.369.481 18.369.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.972.954 937.100Dönem Karı (Zararı)5.778.219 775.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler868.530 295.641Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 52.249 40.784Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-41.211 -13.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -41.211 -13.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 857.492 268.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.285.594 -109.287Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.354.357 -74.620İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -477.594 -139.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.831.951 64.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.220 -668İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 82.672 -668İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.548 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.863 46.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 0 12.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 107.863 33.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 54.541 17.833Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-208.921 4.567İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 0 2.481İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -208.921 2.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-111.466 -102.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -82.531 -76.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -28.935 -25.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.932.343 962.310Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.959.389 -25.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.713 -10.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -49.713 -10.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.923.241 926.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.923.241 926.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.217.171 4.927.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.140.412 5.854.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.140.412 9.217.171Ticari Alacaklar1.160.370 5.514.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 1.100.405 622.811İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 59.965 4.891.916Diğer Alacaklar1.688 90.908İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 1.688 84.360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 6.548Peşin Ödenmiş Giderler7 222.642 140.111ARA TOPLAM19.525.112 14.962.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.525.112 14.962.917DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar127.700 103.923Mobilya ve Demirbaşlar8 123.261 94.193Özel Maliyetler8 4.439 9.730Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.146 83.459Diğer Haklar9 5.258 2.496Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 51.888 80.963Ertelenmiş Vergi Varlığı19 94.671 53.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR279.517 241.352TOPLAM VARLIKLAR19.804.629 15.204.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 186.687 78.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 133.403 78.862Diğer Borçlar6 60.421 269.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 592.807 1.690.542Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 59.599 62.748ARA TOPLAM1.032.917 2.180.318TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.917 2.180.318UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar402.231 297.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 402.231 297.284Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 0 25.787TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.231 323.071TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.435.148 2.503.389ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.369.481 12.700.880Ödenmiş Sermaye12 7.500.000 4.500.000Sermaye Avansı12 0 1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-231.816 -122.198Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-231.816 -122.198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -231.816 -122.198Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 930.086 36.696Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.392.992 587.194Net Dönem Karı veya Zararı5.778.219 6.199.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.369.481 12.700.880TOPLAM KAYNAKLAR19.804.629 15.204.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 9.952.678 2.745.168 6.370.905 1.434.312Satışların Maliyeti14 -1.089.507 -729.867 -549.514 -461.371TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.863.171 2.015.301 5.821.391 972.941BRÜT KAR (ZARAR)8.863.171 2.015.301 5.821.391 972.941Genel Yönetim Giderleri16 -2.092.556 -876.071 -1.126.168 -361.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 146.266 16.528 31.141 2.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -201.998 -53.222 -77.953 -40.097ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.714.883 1.102.536 4.648.411 573.893Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.714.883 1.102.536 4.648.411 573.893Finansman Giderleri18 -79.172 -57.747 -70.369 -31.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.635.711 1.044.789 4.578.042 541.966Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-857.492 -268.833 -570.219 -166.249Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -861.654 -267.651 -569.455 -157.864Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.162 -1.182 -764 -8.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.778.219 775.956 4.007.823 375.717DÖNEM KARI (ZARARI)5.778.219 775.956 4.007.823 375.717Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.778.219 775.956 4.007.823 375.717Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-109.618 -19.796 -85.613 -16.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -146.157 -24.745 -116.151 -20.226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 36.539 4.949 30.538 4.045Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-109.618 -19.796 -85.613 -16.181TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.668.601 756.160 3.922.210 359.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.668.601 756.160 3.922.210 359.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052578BIST