***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 19:07
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 0 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 5.194 271.039 -276.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -19.796 0 0 775.956 756.160 756.160
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 0 -72.554 36.696 587.194 775.956 5.827.292 5.827.292
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
1.500.000 -122.198 36.696 587.194 6.199.188 12.700.880 12.700.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 893.390 5.305.798 -6.199.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -109.618 0 5.778.219 5.668.601 5.668.601
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -1.500.000 0 0 -1.500.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -231.816 930.086 4.392.992 5.778.219 18.369.481 18.369.481
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.972.954 937.100
Dönem Karı (Zararı)
5.778.219 775.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
868.530 295.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 52.249 40.784
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-41.211 -13.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -41.211 -13.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 857.492 268.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.285.594 -109.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.354.357 -74.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -477.594 -139.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.831.951 64.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.220 -668
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 82.672 -668
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.548 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.863 46.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 0 12.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 107.863 33.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 54.541 17.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.921 4.567
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 0 2.481
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -208.921 2.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.466 -102.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -82.531 -76.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -28.935 -25.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.932.343 962.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.959.389 -25.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.713 -10.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -49.713 -10.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.923.241 926.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.923.241 926.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.217.171 4.927.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.140.412 5.854.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.140.412 9.217.171
Ticari Alacaklar
1.160.370 5.514.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 1.100.405 622.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.965 4.891.916
Diğer Alacaklar
1.688 90.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 1.688 84.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
7 222.642 140.111
ARA TOPLAM
19.525.112 14.962.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.525.112 14.962.917
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
127.700 103.923
Mobilya ve Demirbaşlar
8 123.261 94.193
Özel Maliyetler
8 4.439 9.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.146 83.459
Diğer Haklar
9 5.258 2.496
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 51.888 80.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 94.671 53.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
279.517 241.352
TOPLAM VARLIKLAR
19.804.629 15.204.269
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 186.687 78.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 133.403 78.862
Diğer Borçlar
6 60.421 269.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 592.807 1.690.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 59.599 62.748
ARA TOPLAM
1.032.917 2.180.318
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.917 2.180.318
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
402.231 297.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 402.231 297.284
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 0 25.787
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.231 323.071
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.435.148 2.503.389
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.369.481 12.700.880
Ödenmiş Sermaye
12 7.500.000 4.500.000
Sermaye Avansı
12 0 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-231.816 -122.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.816 -122.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -231.816 -122.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 930.086 36.696
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.392.992 587.194
Net Dönem Karı veya Zararı
5.778.219 6.199.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.369.481 12.700.880
TOPLAM KAYNAKLAR
19.804.629 15.204.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 9.952.678 2.745.168 6.370.905 1.434.312
Satışların Maliyeti
14 -1.089.507 -729.867 -549.514 -461.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.863.171 2.015.301 5.821.391 972.941
BRÜT KAR (ZARAR)
8.863.171 2.015.301 5.821.391 972.941
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.092.556 -876.071 -1.126.168 -361.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 146.266 16.528 31.141 2.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -201.998 -53.222 -77.953 -40.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.714.883 1.102.536 4.648.411 573.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.714.883 1.102.536 4.648.411 573.893
Finansman Giderleri
18 -79.172 -57.747 -70.369 -31.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.635.711 1.044.789 4.578.042 541.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-857.492 -268.833 -570.219 -166.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -861.654 -267.651 -569.455 -157.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.162 -1.182 -764 -8.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.778.219 775.956 4.007.823 375.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.778.219 775.956 4.007.823 375.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.778.219 775.956 4.007.823 375.717
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-109.618 -19.796 -85.613 -16.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -146.157 -24.745 -116.151 -20.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 36.539 4.949 30.538 4.045
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.618 -19.796 -85.613 -16.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.668.601 756.160 3.922.210 359.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.668.601 756.160 3.922.210 359.536
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052578
BIST