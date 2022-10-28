***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 12:46
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Transferler
0 0 0 5.194 271.039 -276.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.183 0 1.031.905 1.035.088 1.035.088
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 0 -49.575 36.696 587.194 1.031.905 6.106.220 6.106.220
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.500.000 -122.198 36.696 587.194 6.199.188 12.700.880 12.700.880
Transferler
0 0 0 893.390 5.305.798 -6.199.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -343.373 0 0 12.824.490 12.481.117 12.481.117
Sermaye Arttırımı
3.000.000 1.500.000 0 0 -1.500.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -465.571 930.086 4.392.992 12.824.490 25.181.997 25.181.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.703.038 978.497
Dönem Karı (Zararı)
12.824.490 1.031.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.661.808 358.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 81.801 61.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-278.073 -53.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -278.073 -53.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.858.080 350.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.768.959 -118.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.843.092 -91.830
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -955.385 -132.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.798.477 40.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.208 -686
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 82.660 -686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.548 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 101.295 34.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 110.273 -19.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.981 43.435
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 3.190 -306
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -181.171 43.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.928 -84.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -152.910 -45.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -44.018 -39.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.255.257 1.271.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.552.219 -292.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-98.082 -29.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -98.082 -29.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.604.956 949.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.604.956 949.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.217.171 4.927.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.822.127 5.877.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.822.127 9.217.171
Ticari Alacaklar
1.671.635 5.514.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 1.578.196 622.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 93.439 4.891.916
Diğer Alacaklar
1.700 90.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 1.700 84.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
7 293.021 140.111
ARA TOPLAM
26.788.483 14.962.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.788.483 14.962.917
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
161.597 103.923
Mobilya ve Demirbaşlar
8 159.806 94.193
Özel Maliyetler
8 1.791 9.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.066 83.459
Diğer Haklar
9 4.959 2.496
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 37.107 80.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 104.544 53.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.207 241.352
TOPLAM VARLIKLAR
27.096.690 15.204.269
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 180.119 78.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 189.135 78.862
Diğer Borçlar
91.361 269.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 3.190 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 88.171 269.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 961.134 1.690.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 44.517 62.748
ARA TOPLAM
1.466.266 2.180.318
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.466.266 2.180.318
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
448.427 297.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 448.427 297.284
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 0 25.787
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.427 323.071
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.914.693 2.503.389
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.181.997 12.700.880
Ödenmiş Sermaye
12 7.500.000 4.500.000
Sermaye Avansı
12 0 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-465.571 -122.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-465.571 -122.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -465.571 -122.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 930.086 36.696
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.392.992 587.194
Net Dönem Karı veya Zararı
12.824.490 6.199.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.181.997 12.700.880
TOPLAM KAYNAKLAR
27.096.690 15.204.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 19.672.119 4.090.697 9.719.441 1.345.529
Satışların Maliyeti
14 -2.384.632 -1.097.354 -1.295.125 -367.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.287.487 2.993.343 8.424.316 978.042
BRÜT KAR (ZARAR)
17.287.487 2.993.343 8.424.316 978.042
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.408.734 -1.476.259 -316.178 -600.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 149.687 46.745 3.421 30.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -258.436 -80.503 -56.438 -27.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.770.004 1.483.326 8.055.121 380.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.770.004 1.483.326 8.055.121 380.790
Finansman Giderleri
18 -87.434 -101.109 -8.262 -43.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.682.570 1.382.217 8.046.859 337.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.858.080 -350.312 -1.000.588 -81.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.822.811 -341.278 -961.157 -73.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -35.269 -9.034 -39.431 -7.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.824.490 1.031.905 7.046.271 255.949
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.824.490 1.031.905 7.046.271 255.949
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.824.490 1.031.905 7.046.271 255.949
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-343.373 3.183 -233.755 22.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -429.216 3.979 -283.059 28.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 85.843 -796 49.304 -5.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.373 3.183 -233.755 22.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.481.117 1.035.088 6.812.516 278.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.481.117 1.035.088 6.812.516 278.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074997
BIST