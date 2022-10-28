***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132Transferler0 0 0 5.194 271.039 -276.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 3.183 0 1.031.905 1.035.088 1.035.088Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 0 -49.575 36.696 587.194 1.031.905 6.106.220 6.106.220Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 1.500.000 -122.198 36.696 587.194 6.199.188 12.700.880 12.700.880Transferler0 0 0 893.390 5.305.798 -6.199.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -343.373 0 0 12.824.490 12.481.117 12.481.117Sermaye Arttırımı3.000.000 1.500.000 0 0 -1.500.000 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 -465.571 930.086 4.392.992 12.824.490 25.181.997 25.181.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.703.038 978.497Dönem Karı (Zararı)12.824.490 1.031.905Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.661.808 358.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 81.801 61.958Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-278.073 -53.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -278.073 -53.934Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.858.080 350.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.768.959 -118.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.843.092 -91.830İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -955.385 -132.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.798.477 40.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.208 -686İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 82.660 -686İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.548 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 101.295 34.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 110.273 -19.089Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-177.981 43.435İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 3.190 -306İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -181.171 43.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-196.928 -84.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -152.910 -45.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -44.018 -39.176Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.255.257 1.271.353Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.552.219 -292.856YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-98.082 -29.047Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -98.082 -29.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.604.956 949.450NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.604.956 949.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.217.171 4.927.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.822.127 5.877.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.822.127 9.217.171Ticari Alacaklar1.671.635 5.514.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 1.578.196 622.811İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 93.439 4.891.916Diğer Alacaklar1.700 90.908İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 1.700 84.360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 6.548Peşin Ödenmiş Giderler7 293.021 140.111ARA TOPLAM26.788.483 14.962.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.788.483 14.962.917DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar161.597 103.923Mobilya ve Demirbaşlar8 159.806 94.193Özel Maliyetler8 1.791 9.730Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.066 83.459Diğer Haklar9 4.959 2.496Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 37.107 80.963Ertelenmiş Vergi Varlığı19 104.544 53.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR308.207 241.352TOPLAM VARLIKLAR27.096.690 15.204.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 180.119 78.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 189.135 78.862Diğer Borçlar91.361 269.342İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 3.190 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 88.171 269.342Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 961.134 1.690.542Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 44.517 62.748ARA TOPLAM1.466.266 2.180.318TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.466.266 2.180.318UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar448.427 297.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 448.427 297.284Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 0 25.787TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER448.427 323.071TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.914.693 2.503.389ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.181.997 12.700.880Ödenmiş Sermaye12 7.500.000 4.500.000Sermaye Avansı12 0 1.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-465.571 -122.198Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-465.571 -122.198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -465.571 -122.198Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 930.086 36.696Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.392.992 587.194Net Dönem Karı veya Zararı12.824.490 6.199.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.181.997 12.700.880TOPLAM KAYNAKLAR27.096.690 15.204.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 19.672.119 4.090.697 9.719.441 1.345.529Satışların Maliyeti14 -2.384.632 -1.097.354 -1.295.125 -367.487TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.287.487 2.993.343 8.424.316 978.042BRÜT KAR (ZARAR)17.287.487 2.993.343 8.424.316 978.042Genel Yönetim Giderleri16 -2.408.734 -1.476.259 -316.178 -600.188Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 149.687 46.745 3.421 30.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -258.436 -80.503 -56.438 -27.281ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.770.004 1.483.326 8.055.121 380.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.770.004 1.483.326 8.055.121 380.790Finansman Giderleri18 -87.434 -101.109 -8.262 -43.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.682.570 1.382.217 8.046.859 337.428Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.858.080 -350.312 -1.000.588 -81.479Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.822.811 -341.278 -961.157 -73.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -35.269 -9.034 -39.431 -7.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.824.490 1.031.905 7.046.271 255.949DÖNEM KARI (ZARARI)12.824.490 1.031.905 7.046.271 255.949Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.824.490 1.031.905 7.046.271 255.949Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-343.373 3.183 -233.755 22.979Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -429.216 3.979 -283.059 28.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 85.843 -796 49.304 -5.745Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-343.373 3.183 -233.755 22.979TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.481.117 1.035.088 6.812.516 278.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.481.117 1.035.088 6.812.516 278.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074997BIST