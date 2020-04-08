***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP - FON GİDER BİLGİLERİ 2020/1.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,036933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.271,7 % 0,012228Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.257,41 % 0,031322Fon Yönetim Ücreti51.851,97 % 0,498593Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.367,77 % 0,041999Vadeli Ters Repo Komisyonu100,8 % 0,000969Borsa Para Piyasası Komisyonu177,32 % 0,001705Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu50,77 % 0,000488Vergiler ve Diğer Harcamalar12.427,31 % 0,119497Türev Araçlar Komisyonu14.517,42 % 0,139595Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.549,77 % 0,024518TOPLAM GİDERLER94.413,15 % 0,907849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.399.655,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836748BIST