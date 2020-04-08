***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPPD - FON GİDER BİLGİLERİ 2020/1.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 1,715775Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti669,06 % 0,298876Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.082,1 % 2,716938Fon Yönetim Ücreti558,17 % 0,24934Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.487,45 % 0,66446TOPLAM GİDERLER12.637,69 % 5,64539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.858,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836749BIST