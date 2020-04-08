***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF - FON GİDER BİLGİLERİ 2020/1.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,006383Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.874,34 % 0,003115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.075,81 % 0,018407Fon Yönetim Ücreti225.054,14 % 0,374012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu353,06 % 0,000587Gecelik Ters Repo Komisyonu18.677,76 % 0,03104Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,000126Borsa Para Piyasası Komisyonu1.548,03 % 0,002573Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.633,24 % 0,020995Türev Araçlar Komisyonu1.837,66 % 0,003054Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.917,91 % 0,013159TOPLAM GİDERLER284.888,46 % 0,473449DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.172.949,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836750BIST