***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:34
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IPP-2020 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,91 % 0,031584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.700,4 % 0,022206
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.430,13 % 0,052876
Fon Yönetim Ücreti
121.266,99 % 0,997197
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,82 % 0,000015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.400,97 % 0,044413
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.759,8 % 0,014471
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.044,81 % 0,008592
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50,77 % 0,00041
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.529,75 % 0,177043
Türev Araçlar Komisyonu
22.578,56 % 0,18667
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.811,81 % 0,039568
TOPLAM GİDERLER
191.416,72 % 1,57405
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.160.779,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857090
BIST
16:22119.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 247,89
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:226,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:227,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7764
En Düşük
7,7149
16:22399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,48
|Açılış
|: 399,45
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
399,65
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.835.680
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.417.201
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.198
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.058.339
|% -9,92
|
|SONME
|8,61
|19.491.524
|% -6,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|85.870.972
|% -5,88
|
|MARTI
|1,42
|26.289.563
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|2.144.083.566
|% 2,23
|
|SISE
|6,51
|1.434.341.086
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,30
|1.393.404.105
|% 3,45
|
|GARAN
|8,18
|1.138.636.667
|% -1,68
|
|PETKM
|4,39
|1.023.732.473
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.144.083.566
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.393.404.105
|% 3,45
|
|PETKM
|4,39
|1.023.732.473
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,90
|431.095.817
|% 1,06
|
|SISE
|6,51
|1.434.341.086
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5884
|8,6315
|% 0,12
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,22
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.609
|24,60
|
|Tam
|2.665
|2.677
|25,30
|
|Yarım
|1.295
|1.309
|12,40
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|