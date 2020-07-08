***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP-2020 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,031584Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.700,4 % 0,022206Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.430,13 % 0,052876Fon Yönetim Ücreti121.266,99 % 0,997197Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,82 % 0,000015Gecelik Ters Repo Komisyonu5.400,97 % 0,044413Vadeli Ters Repo Komisyonu1.759,8 % 0,014471Borsa Para Piyasası Komisyonu1.044,81 % 0,008592Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu50,77 % 0,00041Vergiler ve Diğer Harcamalar21.529,75 % 0,177043Türev Araçlar Komisyonu22.578,56 % 0,18667Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.811,81 % 0,039568TOPLAM GİDERLER191.416,72 % 1,57405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.160.779,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857090BIST