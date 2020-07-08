Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IPP-2020 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,91 % 0,031584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.700,4 % 0,022206
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.430,13 % 0,052876
Fon Yönetim Ücreti
121.266,99 % 0,997197
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,82 % 0,000015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.400,97 % 0,044413
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.759,8 % 0,014471
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.044,81 % 0,008592
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50,77 % 0,00041
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.529,75 % 0,177043
Türev Araçlar Komisyonu
22.578,56 % 0,18667
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.811,81 % 0,039568
TOPLAM GİDERLER
191.416,72 % 1,57405
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.160.779,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857090


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:22119.587
Değişim :  0,21% |  247,89
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.064
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 25.835.680 % 10,00  
KENT 833,80 34.417.201 % 10,00  
PKENT 228,90 2.147.043 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.098.771 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.279.198 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5884 8,6315 % 0,12  
Frank 7,2702 7,3140 % 0,29  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 19,22  
Altın Gr. 399 400 3,60  
Cumhuriyet 2.589 2.609 24,60  
Tam 2.665 2.677 25,30  
Yarım 1.295 1.309 12,40  
Çeyrek 647 655 6,20  
Gümüş.Ons 18,63 18,66 0,38  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 0,07  
B. Petrol 43,13 43,13 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru