***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF-2020YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,006225Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.980,08 % 0,006451Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.631,19 % 0,035059Fon Yönetim Ücreti461.526,15 % 0,748031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu663,82 % 0,001076Gecelik Ters Repo Komisyonu20.156,16 % 0,032669Vadeli Ters Repo Komisyonu462 % 0,000749Borsa Para Piyasası Komisyonu3.606,59 % 0,005845Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.624 % 0,020461Türev Araçlar Komisyonu2.204,02 % 0,003572Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.544,88 % 0,021953TOPLAM GİDERLER544.239,8 % 0,882091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.698.830,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857091BIST