***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP-2020 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,021329Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.702,5 % 0,026113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.772,73 % 0,054269Fon Yönetim Ücreti270.349,67 % 1,50128Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,82 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu9.701,77 % 0,053875Vadeli Ters Repo Komisyonu5.376 % 0,029853Borsa Para Piyasası Komisyonu6.474,43 % 0,035953Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu50,77 % 0,000282Vergiler ve Diğer Harcamalar24.962,5 % 0,138619Türev Araçlar Komisyonu52.996,01 % 0,294292Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.196,33 % 0,056621TOPLAM GİDERLER398.425,44 % 2,212498DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.007.947,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879988BIST