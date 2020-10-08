***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF-2020 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,005817Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.234,46 % 0,007928Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.336,42 % 0,052005Fon Yönetim Ücreti743.554,9 % 1,126159Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.034,88 % 0,001567Gecelik Ters Repo Komisyonu20.513,16 % 0,031069Vadeli Ters Repo Komisyonu588 % 0,000891Borsa Para Piyasası Komisyonu7.572,91 % 0,01147Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.624 % 0,01912Türev Araçlar Komisyonu2.204,02 % 0,003338Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.849,76 % 0,036122TOPLAM GİDERLER855.343,42 % 1,295487DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.024.864,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879989BIST