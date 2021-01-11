***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,005467Sigorta Giderleri0 % 0Noter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.900,54 % 0,008399Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.931,78 % 0,069649Fon Yönetim Ücreti1.056.850,91 % 1,504316Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.191,17 % 0,001696Gecelik Ters Repo Komisyonu21.164,16 % 0,030125Vadeli Ters Repo Komisyonu924 % 0,001315Borsa Para Piyasası Komisyonu26.483,36 % 0,037696Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.624 % 0,017969Türev Araçlar Komisyonu2.204,02 % 0,003137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.165,48 % 0,047208TOPLAM GİDERLER1.213.280,33 % 1,726977DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.254.580,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901107BIST