***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPPD-2021 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,07 % 0,00757453Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.110,25 % 0,00347325Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.626,24 % 0,04546994Fon Yönetim Ücreti565.951,03 % 0,93149704Hisse Senedi Komisyonu70.273,73 % 0,11566331Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.385,6 % 0,00392645Vadeli Ters Repo Komisyonu2.469,6 % 0,00406471Borsa Para Piyasası Komisyonu1.283,49 % 0,00211249Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar432,3 % 0,00071152Türev Araçlar Komisyonu10.831,28 % 0,01782717Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.089,44 % 0,01496028TOPLAM GİDERLER697.055,03 % 1,1472807DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.757.147,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948464BIST