Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 13:24



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

PPD-2021 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,07 % 0,00757453
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.110,25 % 0,00347325
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.626,24 % 0,04546994
Fon Yönetim Ücreti
565.951,03 % 0,93149704
Hisse Senedi Komisyonu
70.273,73 % 0,11566331
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.385,6 % 0,00392645
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.469,6 % 0,00406471
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.283,49 % 0,00211249
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
432,3 % 0,00071152
Türev Araçlar Komisyonu
10.831,28 % 0,01782717
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.089,44 % 0,01496028
TOPLAM GİDERLER
697.055,03 % 1,1472807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.757.147,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948464


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:011.378
Değişim :  0,37% |  5,07
Açılış :  1.374  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.381 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler14:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
TIRE 8,03 46.567.923 % 7,21  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
SILVR 5,96 33.262.425 % 5,67  
ANELE 3,00 30.505.133 % 5,63  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6649 8,6698 % -0,26  
Euro 10,2801 10,2851 % -0,30  
Sterlin 11,9477 12,0076 % -0,08  
Frank 9,4404 9,4972 % -0,28  
Riyal 2,3056 2,3172 % -0,26  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -1,79  
Altın Gr. 502 502 -2,35  
Cumhuriyet 3.323 3.374 -17,00  
Tam 3.304 3.387 -22,57  
Yarım 1.597 1.638 -10,92  
Çeyrek 801 819 -5,46  
Gümüş.Ons 25,98 26,02 0,07  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 74,81 74,81 0,69  
Seans Raporu 14:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru