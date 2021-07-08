***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF-2021 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,15 % 0,00600659Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.306,97 % 0,00431616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.332,92 % 0,05003096Fon Yönetim Ücreti569.988,35 % 0,74393145Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.194,69 % 0,00155927Gecelik Ters Repo Komisyonu2.217,6 % 0,00289434Vadeli Ters Repo Komisyonu1.537,2 % 0,00200631Borsa Para Piyasası Komisyonu17.412,77 % 0,02272662Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.296,7 % 0,0108286Türev Araçlar Komisyonu2.412,23 % 0,00314837Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.184,68 % 0,01851341TOPLAM GİDERLER663.486,26 % 0,86596208DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.618.396,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948465BIST