***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 13:25
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IPF-2021 YILI 2. DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,15 % 0,00600659
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.306,97 % 0,00431616
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.332,92 % 0,05003096
Fon Yönetim Ücreti
569.988,35 % 0,74393145
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.194,69 % 0,00155927
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.217,6 % 0,00289434
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.537,2 % 0,00200631
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.412,77 % 0,02272662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.296,7 % 0,0108286
Türev Araçlar Komisyonu
2.412,23 % 0,00314837
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.184,68 % 0,01851341
TOPLAM GİDERLER
663.486,26 % 0,86596208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.618.396,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948465
BIST
15:011.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
15:018,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6533
15:0110,2922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0240
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
15:01501,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|8,02
|48.252.292
|% 7,08
|
|SILVR
|6,00
|33.661.070
|% 6,38
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|22.870.989
|% 5,65
|
|FADE
|17,47
|37.058.774
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.595.403
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|230.274.501
|% -9,84
|
|TUREX
|10,60
|111.272.364
|% -8,38
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,28
|526.151.722
|% 2,82
|
|THYAO
|13,69
|489.575.983
|% 0,22
|
|GARAN
|8,52
|459.594.425
|% -0,47
|
|EREGL
|18,03
|424.517.086
|% 2,68
|
|PETKM
|5,47
|385.486.474
|% 2,43
|
|PEKGY
|1,10
|230.274.501
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|174.186.659
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|182.283.224
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,28
|526.151.722
|% 2,82
|
|PETKM
|5,47
|385.486.474
|% 2,43
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6699
|8,6724
|% -0,23
|
|Euro
|10,2867
|10,2922
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9449
|12,0048
|% -0,10
|
|Frank
|9,4351
|9,4919
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% -0,31
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,49
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,43
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,40
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:11SILVR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 682 adet işlem
-
15:10TIRE
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 403 adet işlem
-
15:08TIRE
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 057 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SASA, GUBRF
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 65 artarak (% 0.30 ) 1, 217