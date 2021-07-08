***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP-2021 YILI 2 DÖNEM (6 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,15 % 0,00723248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.899,81 % 0,00455718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.587,33 % 0,06064165Fon Yönetim Ücreti631.056,95 % 0,99173315Hisse Senedi Komisyonu594,49 % 0,00093427Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.498 % 0,02435577Vadeli Ters Repo Komisyonu12.163,2 % 0,01911499Borsa Para Piyasası Komisyonu25.740,01 % 0,04045153Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.207,8 % 0,0050412Türev Araçlar Komisyonu229.157,27 % 0,36013051Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.870,97 % 0,02022728TOPLAM GİDERLER976.377,98 % 1,53442001DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.631.729 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948466BIST