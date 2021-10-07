***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 13:57
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ 2021/3.DÖNEM KAP BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,15 % 0,006512
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.695,65 % 0,006645
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.999,56 % 0,084905
Fon Yönetim Ücreti
1.057.050,93 % 1,495819
Hisse Senedi Komisyonu
719,92 % 0,001019
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.696 % 0,034947
Vadeli Ters Repo Komisyonu
22.285,2 % 0,031535
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.862,05 % 0,062069
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.669,03 % 0,006607
Türev Araçlar Komisyonu
273.419,25 % 0,386912
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.650,13 % 0,027807
TOPLAM GİDERLER
1.515.649,87 % 2,144777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.667.028,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967946
BIST
17:471.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:478,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0652
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:4710,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0711
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:47505,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,50
|Açılış
|: 505,17
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:47
|AYCES
|55,00
|4.447.981
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.281.845
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.575.329
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.352.773
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.901.289
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.399.523
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.799.630
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,58
|255.204.672
|% -9,40
|
|TGSAS
|15,43
|4.429.177
|% -7,10
|
|GARAN
|9,29
|1.363.704.724
|% -1,06
|
|SASA
|27,42
|900.764.476
|% 2,62
|
|THYAO
|14,10
|866.013.284
|% -0,14
|
|PETKM
|6,16
|795.735.575
|% -1,12
|
|EREGL
|17,02
|746.443.843
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,78
|407.878.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|421.553.810
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|1.363.704.724
|% -1,06
|
|PETKM
|6,16
|795.735.575
|% -1,12
|
|ODAS
|1,46
|146.252.211
|% 0,69
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9370
|8,9402
|% 0,73
|
|Euro
|10,3431
|10,3464
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,1425
|12,2034
|% 0,85
|
|Frank
|9,5937
|9,6515
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3731
|2,3850
|% 0,63
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,01
|
|Altın Gr.
|504
|505
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,09
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|1,39
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM