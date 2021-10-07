***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİ 2021/3.DÖNEM KAP BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,15 % 0,006512Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.695,65 % 0,006645Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.999,56 % 0,084905Fon Yönetim Ücreti1.057.050,93 % 1,495819Hisse Senedi Komisyonu719,92 % 0,001019Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.696 % 0,034947Vadeli Ters Repo Komisyonu22.285,2 % 0,031535Borsa Para Piyasası Komisyonu43.862,05 % 0,062069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.669,03 % 0,006607Türev Araçlar Komisyonu273.419,25 % 0,386912Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.650,13 % 0,027807TOPLAM GİDERLER1.515.649,87 % 2,144777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.667.028,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967946BIST