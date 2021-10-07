***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİ 2021/3.DÖNEM KAP BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,15 % 0,006053Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.898,57 % 0,006442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.711,9 % 0,07327Fon Yönetim Ücreti853.178,64 % 1,122062Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.392,48 % 0,001831Gecelik Ters Repo Komisyonu3.511,2 % 0,004618Vadeli Ters Repo Komisyonu2.620,8 % 0,003447Borsa Para Piyasası Komisyonu20.963,25 % 0,02757Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.296,7 % 0,010911Türev Araçlar Komisyonu3.318,02 % 0,004364Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.020,14 % 0,027645TOPLAM GİDERLER979.513,85 % 1,288212DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.036.681,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967956BIST