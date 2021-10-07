***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 14:22
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GİDER BİLGİLERİ 2021/3.DÖNEM KAP BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,007286
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.414,81 % 0,005406
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.846,64 % 0,069419
Fon Yönetim Ücreti
986.360,36 % 1,561634
Hisse Senedi Komisyonu
91.828,96 % 0,145386
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.511,2 % 0,005559
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.670,8 % 0,005812
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.439,04 % 0,003862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
432,3 % 0,000684
Türev Araçlar Komisyonu
12.467,28 % 0,019739
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.009,94 % 0,022181
TOPLAM GİDERLER
1.166.583,33 % 1,846968
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.162.083,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967957
BIST
16:571.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:578,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:5710,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:57507,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,12
|Açılış
|: 507,79
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:57
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.472.324
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.786.457
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.208.670
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|248.983.510
|% -9,87
|
|PAMEL
|43,70
|36.038.261
|% -8,92
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|ASELS
|15,81
|886.098.176
|% 1,93
|
|SASA
|27,48
|851.240.932
|% 2,84
|
|THYAO
|14,14
|767.456.762
|% 0,14
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|362.932.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.637.620
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,55
|279.269.755
|% -1,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9261
|8,9304
|% 0,62
|
|Euro
|10,3250
|10,3304
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5635
|9,6211
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3690
|2,3809
|% 0,46
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|15,86
|
|Altın Gr.
|509
|509
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.420
|75,00
|
|Tam
|3.349
|3.435
|32,81
|
|Yarım
|1.618
|1.661
|15,87
|
|Çeyrek
|812
|831
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,99
|