***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİ 2021/3.DÖNEM KAP BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,007286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.414,81 % 0,005406Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.846,64 % 0,069419Fon Yönetim Ücreti986.360,36 % 1,561634Hisse Senedi Komisyonu91.828,96 % 0,145386Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.511,2 % 0,005559Vadeli Ters Repo Komisyonu3.670,8 % 0,005812Borsa Para Piyasası Komisyonu2.439,04 % 0,003862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar432,3 % 0,000684Türev Araçlar Komisyonu12.467,28 % 0,019739Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.009,94 % 0,022181TOPLAM GİDERLER1.166.583,33 % 1,846968DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.162.083,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967957BIST