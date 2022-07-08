***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP-2022 YILI 2.DÖNEM (6AYLIK) FON GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.417,84 % 0,00531125Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.235,99 % 0,002317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.922,67 % 0,06295354Fon Yönetim Ücreti1.368.261,34 % 0,9796892Hisse Senedi Komisyonu7.959,88 % 0,00569936Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu50,4 % 0,00003609Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.591,81 % 0,01760799Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.786,72 % 0,01058744Türev Araçlar Komisyonu146.774,32 % 0,10509192Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.162,3 % 0,01586843TOPLAM GİDERLER1.683.163,27 % 1,20516222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ139.662.797,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044306BIST