***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF-2022 YILI 2.DÖNEM (6 AYLIK) FON GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.417,84 % 0,01098394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.235,99 % 0,00479168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.019,79 % 0,04445171Fon Yönetim Ücreti497.132,05 % 0,73612675Hisse Senedi Komisyonu159,47 % 0,00023613Tahvil Bono Komisyonu676,61 % 0,00100189Gecelik Ters Repo Komisyonu193,2 % 0,00028608Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.444,89 % 0,01842773Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar51.938,52 % 0,0769078Türev Araçlar Komisyonu19.134,97 % 0,02833405Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.686,93 % 0,02174763TOPLAM GİDERLER637.040,26 % 0,94329541DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.533.484,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044312BIST