***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPPD-2022 YILI 2.DÖNEM (6 AYLIK) FON GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.708,92 % 0,00192545Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.374,91 % 0,00175205Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.368,26 % 0,00486344Fon Yönetim Ücreti2.370.458,74 % 1,23059916Hisse Senedi Komisyonu186.628,3 % 0,09688615Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33,6 % 0,00001744Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.580,94 % 0,01328008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.139,4 % 0,00059151Türev Araçlar Komisyonu43.349,72 % 0,02250456Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110.460,03 % 0,05734418TOPLAM GİDERLER2.754.102,82 % 1,42976402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ192.626.390,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044313BIST