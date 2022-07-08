***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPTC-2022 YILI 2.DÖNEM (6 AYLIK) FON GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri13.087,83 % 0,00872962Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.374,91 % 0,00225108Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.747,45 % 0,05919482Fon Yönetim Ücreti336.561 % 0,2244872Hisse Senedi Komisyonu0,01 % 0,00000001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar948,6 % 0,00063272Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.347,05 % 0,01957457TOPLAM GİDERLER472.066,85 % 0,31487DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.924.363,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044315BIST