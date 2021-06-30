***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 15:37
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYPEPO00022
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM ESASLARI : Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. SATIM ESASLARI : Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 13:30'a kadar ilettikleri katılma payı satım talimatları her ayın son iş günü yapılacak değerleme sonucu bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 13:30'dan sonra ilettikleri katılma payı satım talimatları ise sonraki ayın son iş günü yapılacak değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.performportfoy.com
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döv
16:501.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:508,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:5010,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:50497,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,14
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PEKGY
|1,10
|76.077.449
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.594.949
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.556.917
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.347
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.348
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.057.100
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,38
|6.282.132
|% -8,50
|
|THYAO
|13,65
|1.008.113.953
|% 2,09
|
|GARAN
|8,38
|786.343.871
|% 0,96
|
|SASA
|27,34
|377.914.615
|% 0,59
|
|KOZAL
|117,10
|326.782.663
|% 0,00
|
|ERBOS
|128,70
|312.521.366
|% -1,15
|
|EKGYO
|1,88
|248.581.676
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|241.984.502
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|786.343.871
|% 0,96
|
|THYAO
|13,65
|1.008.113.953
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.077.449
|% 10,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6689
|8,6742
|% -0,29
|
|Euro
|10,3138
|10,3224
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9570
|12,0170
|% -0,34
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% -0,11
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,69
|
Seans Raporu
16:48
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17:03SEKUR
Yüzde 4.12 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 578 adet işlem
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17:02VERTU
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 59 artarak (% 0.55 ) 1, 206
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17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DARDL, BERA, PEKGY, KGYO, SAYAS, INVEO, GEDIK, SELVA
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17:01
GEDIK, BERA, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında