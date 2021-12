***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Esasları :Yatırımcıların her ayın son iş gününden bir önceki iş günü saat 17:00'a kadar ilettikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın son iş gününden bir önceki iş günü saat 17:00'dan sonra ilettikleri katılma payı alım talimatları ise ilk değerleme tarihinden sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları : Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 14:30'a kadar ilettikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 14:30'dan sonra ilettikleri katılma payı satım talimatları ise ilk değerleme tarihinden sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriYatırım stratejisinin hedefine erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, yurtiçi ve uluslararası piyasalarda işlem gören sabit getirili ürünler, pariteler ve endeksler üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş düşük riskler doğrultusunda mevduatın üzerinde düzenli bir getiri elde etmektir. Dolayısıyla, belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon, yatırım yapacağı varlıklarda topdown (makro analizden mikro analize geçiş) ve bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) yatırım stratejilerinin tamamını uygular. Portföy yöneticileri, öncelikli olarak global ekonomik durum ve G-20 ülkeleri ve Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri doğrultusunda genel bir piyasa görüşü oluştururlar. Bu öngörü doğrultusunda, kısa ve orta/uzun vadeli yatırım stratejilerini uygularlar. Makro-mikro analizlerde, ekonomik büyüme, enflasyon oranları, cari işlemler dengesi, yurtdışından portföy ve direkt sermaye girişleri, döviz piyasası gelişmeleri, vb. ekonomik göstergeler dikkate alınarak yatırım yapılacak varlık dağılımını belirler. Mikrodan makroya geçen analizlerinde ise öncelik, menkul kıymet seçimindedir. Portföy yöneticisi, global ve Türkiye ekonomisi ile ilgili görüşlerinden bağımsız olarak, bir menkul kıymetin geçmiş göstergeler ve/veya karşılaştırmalı analizlere göre ucuz kalmış olduğuna kanaat getirebilir. Bu çerçevede, uzun/kısa pozisyon alınabilir. Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki unsurları içerebilir. Sabit ve Değişken getirili borçlanma araçları: Fon portföyüne, repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları (T.C. Hazinesi'nin ihraç etmiş olduğu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri) , TL ve/veya döviz cinsi mevduat, Türkiye'de mukim şirketler tarafından TL veya diğer para birimlerinde ihraç edilmiş özel sektör menkul kıymetleri (pay senetleri ve borçlanma araçları) dahil edilebilir ve bunlar üzerine yazılan alım veya satım hakkı veren opsiyon sözleşmelerini alabilir. Uzun-Kısa Döviz pozisyonları: Fon, belirli bir para birimi cinsinden getirisini korumak için, ve/veya ülkeler arası makroekonomik faktörlerin ışığında döviz, vadeli işlemler ve/veya Tezgah Üstü Piyasalarda (Over The Counter-OTC) vadeli işlemler (forward ve futures) yaparak kaldıraçlı pozisyonlar alabilir. Ayrıca, fon emtialar üzerine yazılmış türev araçlarını da portföyüne dahil edebilir. Fon Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) da piyasanın öngördüğü koşullarda yatırım yapabilir. Fon, yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin hisselerine, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara da yatırım yapabilir. Anılan tüm bu varlıklar için herhangi bir vade veya tutar sınırı bulunmamaktadır, ancak Brüt Pozisyon oranı kısıtı geçerli olacaktır. Fon, yabancı borsalarda kote olmuş Borsa Yatırım Fonlarına (ETF), CDS'ler (Credit Default Swap), endekslere ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapabilir. Yabancı kurumların OTC piyasada işlem gören ürünlerine ve bunlar üzerine yazılmış opsiyonlara yatırım yapabilir. Fon açığa satış işlemleri gerçekleştirebilir. Kredi riskinden korunmak (hedge etmek) amacıyla kredi riskine dayalı sözleşmelere yatırım yapabilir. Fon yukarıda belirtilen stratejilerle elde edilen getiriyi artırmak için borçlanabilir ve türev ürünler kullanabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarADEM DEMİRAL 02.03.2020 32 İleri Düzey 3 / Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE 01.07.2015 1997-2013 Garanti Portföy 1997-2003 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-Yatırım Fonları Koordinatörü 2014-2015 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yönetimi Bölüm Yöneticisi - 2015- Perform Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 27 İleri Düzey 3 / Türev AraçlarERKAN BEDRİ BİLGÜN 01.02.2016 2011-2013 Garanti Portföy Yönetimi - Koordinatör 2016- Perform Portföy Yönetmi A.Ş - Genel Müdür Yardımcısı 27 İleri Düzey 3 / Türev Araçlarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE GENEL MÜDÜR / Y.K ÜYESİ 212-3801708 hakangokce@performportfoy.com