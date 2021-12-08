***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.12.2021 16:55
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Esasları : Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma Payı Satım Esasları : BIST Pay Piyasası'nda yarım gün işlem yapılan günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nda yarım gün işlem yapılan günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Yatırım stratejisinin hedefine erişebilmek için izlenecek temel yöntem, öngörülen piyasa doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitraj) stratejilerdir. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Dolayısıyla, belirli dönemlerde yatırım performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Yatırım yapılacak varlıklarda top-down (makro analizden mikro analize geçiş) ve bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) yatırım stratejileri uygulanır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM DEMİRAL 02.03.2020 32 İleri Düzey 3 / Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE 01.07.2015 1997-2013 Garanti Portföy 1997-2003 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-Yatırım Fonr
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE GENEL MÜDÜR / Y.K ÜYESİ 212-3801708 hakangokce@performportfoy.com
ERKAN BİLGÜN GMY 212-3801708 erkanbilgun@performportfoy.com
BANU AKGÖL Operasyon ve Mali İşler Md.Yrd. 212-3801708 banuakgol@performportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982000
BIST