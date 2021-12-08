***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Esasları : Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nda yarım gün işlem yapılan günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1Katılma Payı Satım Esasları : Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nda yarım gün işlem yapılan günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bununla birlikte, fon portföyünün TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20'si oranında Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonları/borsa yatırım fonları (ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulanlar dışındaki borsa yatırım fonları)/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon portföyüne varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobondlar), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, BİAŞ'ta işlem gören ortaklık pay senetlerinin yanı sıra Amerikan Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve B.R.I.C. (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) üyesi ülkelerin borsalarına kote edilmiş yabancı ortaklık paylarına ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca yabancı borsalarda kote olmuş Borsa Yatırım Fonlarına (ETF), endekslere ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapılabilir. Yabancı kurumların OTC piyasada işlem gören ürünlerine ve bunlar üzerine yazılmış opsiyonlara yatırım yapılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 32 İleri Düzey 3 / Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE 01.07.2015 1997-2013 Garanti Portföy 1997 - 2003 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Yatırım Fonları Koordinatörü 2014 - 2015 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yönetim Bölüm Yöneticisi - 2015 - Perform Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 27 İleri Düzey 3 / Türev AraçlarERKAN BEDRİ BİLGÜN 01.02.2016 2011-2013 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Koordinatör 2016 - Perform Portföy Yönetimi A.Ş - Genel Müdür Yardımcısı 27 İleri Düzey 3 / Türev Araçlarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE GENEL MÜDÜR / Y.K ÜYESİ 212 - 3801708 hakangokce@performportfoy.comERKAN BİLGÜN GMY 212 - 3801708 erkanbilgun@performportfoy.comBANU AKGÖL Operasyon ve Mali İşler Md.Yrd. 212-3801708 banuakgol@performportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982001BIST