***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.12.2021 16:55
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Esasları : Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1
Katılma Payı Satım Esasları : Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 13:30'a kadar ilettikleri katılma payı satım talimatları her ayın son iş günü yapılacak değerleme sonucu bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 13:30'dan sonra ilettikleri katılma payı satım talimatları ise sonraki ayın son iş günü yapılacak değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0006849 0,25 0,0006849 0,25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 32 İleri Düzey 3 / Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE 1997-2013 Garanti Portföy 1997-2003 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-Yatırım Fonları Koordinatörü 2014-2015 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yönetimi Bölüm Yöneticisi - 2015- Perform Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 27 İleri Düzey 3 / Türev Araçlar
ERKAN BEDRİ BİLGÜN 2011-2013 Garanti Portföy Yönetimi - Koordinatör 2016- Perform Portföy Yönetmi A.Ş - Genel Müdür Yardımcısı 27 İleri Düzey 3 / Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE GENEL MÜDÜR / Y.K ÜYESİ 212-3801708 hakangokce@performportfoy.com
MOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞ / İÇ KONTROL 212-3801708 bugraaydin@performportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982002
BIST