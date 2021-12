***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Esasları : Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1Katılma Payı Satım Esasları : Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 13:30'a kadar ilettikleri katılma payı satım talimatları her ayın son iş günü yapılacak değerleme sonucu bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın son iş gününden önceki onuncu iş günü saat 13:30'dan sonra ilettikleri katılma payı satım talimatları ise sonraki ayın son iş günü yapılacak değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. KURUCUNUN MERKEZİ 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0006849 0,25 0,0006849 0,25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 32 İleri Düzey 3 / Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE 1997-2013 Garanti Portföy 1997-2003 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-Yatırım Fonları Koordinatörü 2014-2015 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yönetimi Bölüm Yöneticisi - 2015- Perform Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 27 İleri Düzey 3 / Türev AraçlarERKAN BEDRİ BİLGÜN 2011-2013 Garanti Portföy Yönetimi - Koordinatör 2016- Perform Portföy Yönetmi A.Ş - Genel Müdür Yardımcısı 27 İleri Düzey 3 / Türev Araçlarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE GENEL MÜDÜR / Y.K ÜYESİ 212-3801708 hakangokce@performportfoy.comMOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞ / İÇ KONTROL 212-3801708 bugraaydin@performportfoy.com