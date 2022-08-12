***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2022 14:22
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
20.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054987
BIST
14:472.889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 20,87
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.890
En Düşük
2.858
14:4717,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
14:4718,4709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0617
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4629
14:471.030,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.030,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler14:47
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|100.951.373
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|53.796.059
|% 9,96
|
|EMNIS
|43,98
|399.561
|% 9,95
|
|KIMMR
|4,66
|78.421.379
|% 9,91
|
|KZBGY
|28,32
|39.138.272
|% -9,81
|
|PAMEL
|171,00
|17.157.174
|% -8,65
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|53.917.261
|% -6,45
|
|BLCYT
|12,07
|49.169.048
|% -6,43
|
|THYAO
|62,90
|4.149.639.562
|% 2,44
|
|AKBNK
|10,34
|1.289.774.820
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,72
|1.176.421.095
|% 1,78
|
|SAHOL
|24,06
|1.118.116.456
|% -0,33
|
|GARAN
|18,16
|976.774.197
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,72
|1.176.421.095
|% 1,78
|
|ODAS
|4,06
|761.077.316
|% 3,31
|
|EKGYO
|3,67
|631.489.738
|% 0,55
|
|VAKBN
|4,66
|716.955.915
|% 5,67
|
|DOHOL
|4,51
|622.021.282
|% 0,89
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9522
|17,9687
|% 0,17
|
|Euro
|18,4665
|18,4709
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,7196
|21,8285
|% -0,53
|
|Frank
|18,9711
|19,0854
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,08
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.894
|6.998
|-26,00
|
|Tam
|6.915
|6.965
|-27,00
|
|Yarım
|3.369
|3.405
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|-1,38
|
Seans Raporu
14:47
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-
15:02DMSAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 765, 676 adet işlem
-
15:01MERKO
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 510, 031 adet işlem
-
15:00ALBRK
Yüzde 5.20 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 250, 507 adet işlem
-
14:59GLYHO
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 796, 826 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 89 artarak (% 0.64 ) 3, 122