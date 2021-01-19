***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanPerform Portföy Serbest (Döviz) FonYeni UnvanPerform Portföy Üçüncü Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/12/2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-13113 sayılı izni ile Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon'un Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'a dönüştürülmesine onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903283BIST