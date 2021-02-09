***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
09.02.2021 12:08
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon
Yeni Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/02/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı yazısı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir. Fon dönüşümüne ilişkin Kurul onaylı izahname tadil metni ve dönüşüm sonrası Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahname tam metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908561
BIST
13:131.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:137,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:138,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:13421,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,79
|Açılış
|: 421,24
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ERBOS
|60,50
|128.112.195
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|4.995.373
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,98
|16.928.829
|% 9,97
|
|CLEBI
|175,40
|52.649.888
|% 9,97
|
|TACTR
|37,90
|1.737.634
|% -9,98
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|NIBAS
|31,54
|13.063.576
|% -5,29
|
|AGYO
|4,26
|1.818.722
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,00
|1.702.584.435
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,61
|1.595.309.186
|% -2,97
|
|GARAN
|10,09
|1.043.791.842
|% 2,54
|
|SISE
|7,81
|996.424.182
|% 2,49
|
|PETKM
|5,37
|969.563.359
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,60
|1.596.072.509
|% -3,35
|
|DOHOL
|3,58
|728.142.235
|% -2,19
|
|PETKM
|5,39
|971.113.305
|% 3,85
|
|TSKB
|1,82
|308.469.709
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,23
|385.477.230
|% -0,45
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0924
|7,0971
|% 0,34
|
|Euro
|8,5891
|8,5928
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,7469
|9,7958
|% 0,52
|
|Frank
|7,9099
|7,9575
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8858
|1,8953
|% 0,25
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,90
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.786
|2.856
|21,78
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|10,54
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,26
|