***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanPerform Portföy Üçüncü Serbest FonYeni UnvanPerform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/02/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı yazısı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir. Fon dönüşümüne ilişkin Kurul onaylı izahname tadil metni ve dönüşüm sonrası Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahname tam metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908561BIST