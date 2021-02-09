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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

09.02.2021 12:08



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon
Yeni Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/02/2021
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı yazısı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir. Fon dönüşümüne ilişkin Kurul onaylı izahname tadil metni ve dönüşüm sonrası Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahname tam metni ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908561


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Tam 2.786 2.856 21,78  
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