***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanPPD-Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanPPD-Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/12/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25355 sayılı yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086889BIST