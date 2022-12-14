***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2022Bildirim İçeriğiEski UnvanPerform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanPerform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/10/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25355 sayılı yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.13.12.2022 tarihli bildirimde tescil tarihi sehven hatalı yazılmış olup, tescil tarihi 20.10.2022 olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087096BIST