***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
14.12.2022 15:01
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/10/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25355 sayılı yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
13.12.2022 tarihli bildirimde tescil tarihi sehven hatalı yazılmış olup, tescil tarihi 20.10.2022 olarak düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087096
BIST
17:495.139
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -117,49
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4918,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4919,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:491.085,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.085,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BRSAN
|91,30
|224.651.592
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|504.474.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|297.015.531
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.620.624
|% -8,52
|
|METRO
|2,15
|64.727.595
|% -7,33
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|HEDEF
|21,36
|30.565.730
|% -6,89
|
|KRDMD
|18,52
|15.544.680.560
|% -1,59
|
|ASELS
|57,35
|8.171.459.170
|% -3,37
|
|THYAO
|139,30
|8.053.946.172
|% -3,26
|
|AKBNK
|17,59
|5.989.531.511
|% 0,74
|
|VAKBN
|10,94
|5.888.660.748
|% 3,70
|
|KRDMD
|18,52
|15.544.680.560
|% -1,59
|
|EKGYO
|8,07
|5.236.745.620
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,78
|1.758.077.617
|% 0,72
|
|VAKBN
|10,94
|5.888.660.748
|% 3,70
|
|YKBNK
|11,53
|5.128.535.877
|% -0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6486
|% 0,03
|
|Euro
|19,8416
|19,8579
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,0234
|23,1389
|% 0,21
|
|Frank
|20,0639
|20,1848
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,09
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|1,27
|
Seans Raporu
17:47
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17:59MAKTK
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