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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

14.12.2022 15:01
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/10/2022
Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25355 sayılı yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
 13.12.2022 tarihli bildirimde tescil tarihi sehven hatalı yazılmış olup, tescil tarihi 20.10.2022 olarak düzeltilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087096


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