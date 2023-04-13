***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanPerform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanPerform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi12/04/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34375 sayılı izin yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " ünvanı " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.Tescil Tarihi : 12/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137424BIST