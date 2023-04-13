***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.04.2023 12:20
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/04/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34375 sayılı izin yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " ünvanı " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
Tescil Tarihi : 12/04/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137424
BIST
13:305.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 28,54
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:3019,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:3021,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1023
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:301.258,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.226.611
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,64
|68.268.540
|% -39,53
|
|MEGAP
|3,64
|68.268.540
|% -39,53
|
|ONCSM
|103,20
|48.020.909
|% -4,44
|
|ZRGYO
|4,74
|185.078.535
|% -4,24
|
|PAMEL
|270,80
|49.889.793
|% -3,97
|
|THYAO
|136,30
|2.418.162.179
|% 2,17
|
|EREGL
|36,64
|1.865.851.712
|% 1,05
|
|ISCTR
|12,36
|1.480.649.552
|% 0,65
|
|KOZAL
|22,62
|1.332.406.967
|% 1,43
|
|SISE
|44,92
|1.182.285.182
|% 1,17
|
|ISCTR
|12,36
|1.480.649.552
|% 0,65
|
|EKGYO
|6,99
|646.558.536
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,62
|1.332.406.967
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,38
|595.529.845
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,57
|143.491.716
|% 0,39
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3188
|19,3228
|% 0,09
|
|Euro
|21,3070
|21,3278
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,1121
|24,2330
|% 0,30
|
|Frank
|21,6008
|21,7309
|% 0,65
|
|Riyal
|5,1364
|5,1622
|% 0,05
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|11,39
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|7,37
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.643
|8.693
|18,00
|
|Yarım
|4.221
|4.254
|9,00
|
|Çeyrek
|2.110
|2.127
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,89
|0,05
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|-0,30
|