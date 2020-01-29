***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.01.2020 15:23
e 12233903-305.06-E.1166 sayılı izni ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon, Perform Portföy İkinci Serbest Fon ve Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon 'larının izahname değişiklikleri onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metinleri ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815085
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9635
En Düşük
5,9597
18:056,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5648
En Düşük
6,5596
18:05302,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,25
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|7,47
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|-0,07
|