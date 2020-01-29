***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









e 12233903-305.06-E.1166 sayılı izni ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon, Perform Portföy İkinci Serbest Fon ve Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon 'larının izahname değişiklikleri onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metinleri ekte bilginize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815085BIST