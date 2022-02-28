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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.02.2022 13:15
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.02.2022 tarih ve E-12233903-305.04-17678 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005060


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Tam 5.608 5.754 22,29  
Yarım 2.711 2.783 10,78  
Çeyrek 1.360 1.392 5,39  
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B. Petrol 98,97 98,97 4,85  
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