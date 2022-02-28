***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2022 13:15
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.02.2022 tarih ve E-12233903-305.04-17678 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005060
BIST
13:111.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,36
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
13:1113,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0335
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
13:1115,5437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0867
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
13:11845,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,98
|Açılış
|: 846,16
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler13:09
|EDATA
|22,10
|9.693.862
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.076.036
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|194.601
|% 9,85
|
|KAPLM
|47,26
|960.484
|% 9,80
|
|OZKGY
|7,08
|77.700.715
|% 9,26
|
|AYES
|19,20
|272.158
|% -9,43
|
|PKENT
|385,50
|8.141.163
|% -9,08
|
|UTPYA
|11,00
|268.888
|% -8,33
|
|IHEVA
|1,00
|31.166.581
|% -7,41
|
|AEFES
|24,88
|35.114.242
|% -7,30
|
|THYAO
|26,40
|2.533.969.314
|% -3,30
|
|EREGL
|31,28
|1.358.176.450
|% 0,39
|
|KRDMD
|11,75
|1.177.000.487
|% 3,80
|
|TUPRS
|187,90
|699.593.240
|% 4,45
|
|ASELS
|21,16
|520.873.953
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,60
|371.531.518
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,75
|1.177.000.487
|% 3,80
|
|THYAO
|26,40
|2.533.969.314
|% -3,30
|
|ADESE
|0,70
|63.246.546
|% 7,69
|
|KARSN
|4,08
|308.671.446
|% 3,82
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8236
|13,8384
|% 0,31
|
|Euro
|15,4598
|15,6032
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,4526
|18,5451
|% 0,03
|
|Frank
|14,9356
|15,0255
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6759
|3,6944
|% 0,26
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,84
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,15
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.608
|5.754
|22,29
|
|Yarım
|2.711
|2.783
|10,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,97
|98,97
|4,85
|