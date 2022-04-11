***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİNANSAL VE MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019275BIST