***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 25 Mayıs 2022 tarihli 2022/15 sayılı kararı çerçevesinde 10.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.-TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 6.000.000.-TL'den 7.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak 0,50.-TL itibari değerdeki 3.000.000 adet imtiyazsız ve primsiz olarak ihraç edilen nama yazılı payların, mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali ekte pdf formatında kamuoyu bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039444BIST