***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2022 16:37
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 25 Mayıs 2022 tarihli 2022/15 sayılı kararı çerçevesinde 10.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.-TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 6.000.000.-TL'den 7.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak 0,50.-TL itibari değerdeki 3.000.000 adet imtiyazsız ve primsiz olarak ihraç edilen nama yazılı payların, mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali ekte pdf formatında kamuoyu bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039444
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0377
|Açılış
|: 107,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 109,1000
|
16,5636
En Düşük
16,5272
18:0517,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0726
|Açılış
|: 22,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
17,5990
En Düşük
17,5242
18:0511,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,23
|Açılış
|: 11,27
|
|Önceki Kapanış
|: 11,50
|
11,59
En Düşük
11,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5196
|16,5212
|% -2,15
|
|Euro
|17,4590
|17,5816
|% -1,38
|
|Sterlin
|20,2385
|20,3400
|% -2,02
|
|Frank
|17,2326
|17,3364
|% -1,80
|
|Riyal
|4,3953
|4,4173
|% -2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,17
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-20,93
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.428
|6.592
|-270,00
|
|Yarım
|3.156
|3.224
|-132,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.612
|-66,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem