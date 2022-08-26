***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.08.2022 12:25
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İzahname Değişikliği hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058527
BIST
12:283.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,01
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
12:2818,1862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
12:2818,2039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2093
En Düşük
18,0904
12:281.024,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.024,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler12:28
|VAKBN
|6,05
|202.488.853
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.082.530.601
|% 9,99
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|11.069.578
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|4.173.650
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|51.097.861
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|8.502.492
|% -9,93
|
|SANFM
|15,40
|14.256.534
|% -5,81
|
|BJKAS
|6,93
|211.146.286
|% -5,33
|
|ISCTR
|7,99
|3.586.713.532
|% 1,91
|
|AKBNK
|12,10
|3.486.465.184
|% 1,00
|
|PETKM
|13,10
|3.082.530.601
|% 9,99
|
|YKBNK
|6,73
|3.048.617.595
|% 2,59
|
|ASELS
|27,58
|2.883.452.425
|% 5,27
|
|YKBNK
|6,73
|3.048.617.595
|% 2,59
|
|ISCTR
|7,99
|3.586.713.532
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,94
|1.697.856.749
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,10
|3.486.465.184
|% 1,00
|
|PETKM
|13,10
|3.082.530.601
|% 9,99
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1772
|18,1862
|% 0,13
|
|Euro
|18,1910
|18,2039
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4294
|21,5369
|% -0,03
|
|Frank
|18,7828
|18,8960
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,12
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-8,24
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-7,00
|
|Tam
|6.849
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.337
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,03
|
Seans Raporu
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