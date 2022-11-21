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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.11.2022 15:11
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28844 sayılı yazısı ile Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081393


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Altın Gr. 1.042 1.042 -4,00  
Cumhuriyet 6.985 7.091 -15,00  
Tam 6.990 7.071 -60,00  
Yarım 3.400 3.457 -29,00  
Çeyrek 1.695 1.728 -15,00  
Gümüş.Ons 20,62 20,66 -0,27  
Gümüş Gr. 12,37 12,39 -0,13  
B. Petrol 87,48 87,48 -0,14  
Seans Raporu 15:52
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