***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2022 15:11
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28844 sayılı yazısı ile Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081393
BIST
15:544.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -45,37
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
15:5418,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
15:5419,0859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1491
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
15:541.042,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.042,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler15:52
|OBASE
|28,16
|35.375.725
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|181.884.037
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|28.356.865
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.854.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.832.707
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|248.311.588
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.292.263
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|204.530.614
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,23
|92.881.015
|% -6,88
|
|MEGAP
|6,23
|92.881.015
|% -6,88
|
|THYAO
|104,80
|3.977.418.140
|% -1,69
|
|ASELS
|40,74
|3.550.986.465
|% 2,57
|
|KONTR
|192,10
|3.224.026.652
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,64
|2.767.659.168
|% 2,73
|
|EREGL
|36,96
|2.514.679.468
|% 0,16
|
|EKGYO
|5,64
|2.767.659.168
|% 2,73
|
|ALBRK
|3,52
|855.412.164
|% 2,03
|
|SKBNK
|2,41
|590.436.631
|% -0,82
|
|ADESE
|1,40
|311.340.769
|% 4,48
|
|YKBNK
|10,99
|2.015.137.569
|% 0,37
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6195
|18,6290
|% 0,10
|
|Euro
|19,0762
|19,0847
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,9132
|22,0231
|% -0,60
|
|Frank
|19,3545
|19,4711
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,08
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-8,49
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|6.985
|7.091
|-15,00
|
|Tam
|6.990
|7.071
|-60,00
|
|Yarım
|3.400
|3.457
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.728
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,48
|87,48
|-0,14
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:05XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 60, 821.00 milyon TL de
-
16:05MGROS
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 126.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 335, 486 adet işlem
-
16:04IEYHO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 877, 669 adet işlem
-
16:03MTRKS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 339 adet işlem
-
16:01MAALT
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 324.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 256 adet işlem