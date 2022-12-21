***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2022 12:29
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30226 sayılı yazısı ile Perform Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088939
BIST
16:275.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 7,16
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.425
16:2718,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2719,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0595
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:271.091,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.091,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:25
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.427.097
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.246.958
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.391.257
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,10
|9.684.285
|% -8,89
|
|ITTFH
|3,78
|182.872.029
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,22
|61.676.959
|% -7,12
|
|MAKTK
|6,42
|126.541.525
|% -7,09
|
|TMPOL
|33,90
|54.554.352
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|THYAO
|143,80
|5.655.176.609
|% -1,44
|
|AKBNK
|19,85
|4.885.264.820
|% -0,75
|
|EREGL
|41,92
|4.544.424.350
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|EKGYO
|8,00
|3.232.912.074
|% -2,32
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|VAKBN
|12,27
|4.292.482.237
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,14
|3.721.285.263
|% -0,90
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6640
|18,6674
|% 0,08
|
|Euro
|19,8591
|19,8688
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5961
|22,7094
|% -0,19
|
|Frank
|20,1035
|20,2246
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9478
|4,9726
|% 0,07
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.361
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.565
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|1,75
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:42KONYA
Yüzde 8.42 oranında artışla 3, 308.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 818 adet işlem
-
16:41CEMAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 211, 072 adet işlem
-
16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782