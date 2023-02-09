***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK NIN 08.02.2023 TARİH VE 7/158 SAYILI KARARI HAKKINDAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111953BIST