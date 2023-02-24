***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.02.2023 14:24
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-33697 sayılı kararı ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon i
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,64
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|50.790.094
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.594.426
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.794.342
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,19
|2.719.984
|% -7,10
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|DERHL
|5,36
|19.559.906
|% -5,96
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|EREGL
|44,86
|3.976.015.040
|% 1,08
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,60
|2.380.342.345
|% 7,14
|
|TUPRS
|600,50
|2.380.059.073
|% 2,39
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|EKGYO
|8,31
|2.369.408.611
|% 2,72
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|BUCIM
|7,97
|1.283.228.293
|% 3,64
|
|DOHOL
|9,25
|828.448.147
|% 5,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8806
|18,8843
|% 0,05
|
|Euro
|19,9832
|19,9918
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5889
|22,7022
|% -0,15
|
|Frank
|20,1183
|20,2395
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0176
|5,0427
|% 0,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|