***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2023 tarih ve E-12233903-305.04-33697 sayılı kararı ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon i