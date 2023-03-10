***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2023 14:30
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34375 sayılı yazısı ile Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmiştir. Bu amaçla tasarruf sahiplerine yapılacak duyuru ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122704
BIST
14:595.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -23,76
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
14:5918,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
14:5920,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
14:591.118,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.118,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ERCB
|126,50
|214.809.294
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.894.784
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.172.166
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.492.537
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,18
|81.607.430
|% -8,29
|
|TERA
|25,98
|57.535.924
|% -7,94
|
|PENTA
|35,62
|82.380.167
|% -5,27
|
|EREGL
|41,18
|5.474.034.070
|% -4,19
|
|ISCTR
|14,73
|3.539.887.443
|% 3,73
|
|OYAKC
|47,04
|3.167.986.316
|% 0,34
|
|ASTOR
|52,25
|3.008.619.031
|% 6,63
|
|KRDMD
|21,16
|2.517.544.551
|% 1,24
|
|ISCTR
|14,73
|3.539.887.443
|% 3,73
|
|ADESE
|1,65
|297.293.839
|% 4,43
|
|YKBNK
|11,82
|2.094.627.037
|% 0,77
|
|EREGL
|41,18
|5.474.034.070
|% -4,19
|
|KRDMD
|21,16
|2.517.544.551
|% 1,24
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9583
|18,9625
|% 0,05
|
|Euro
|20,0778
|20,0863
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6758
|22,7895
|% 0,64
|
|Frank
|20,3589
|20,4815
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0355
|5,0607
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.119
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|33,00
|
|Tam
|7.587
|7.636
|6,00
|
|Yarım
|3.707
|3.737
|3,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,02
|
|B. Petrol
|81,02
|81,02
|-0,57
|