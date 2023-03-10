***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34375 sayılı yazısı ile Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmiştir. Bu amaçla tasarruf sahiplerine yapılacak duyuru ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122704BIST