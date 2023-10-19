***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42924 sayılı izin yazısı ile kuruluşuna izin verilen Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, 11.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, ilgili şemsiye fon içtüzüğü16.10.2023 tarih ve 10936 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207680BIST