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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.10.2023 13:50
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42924 sayılı izin yazısı ile kuruluşuna izin verilen Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, 11.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, ilgili şemsiye fon içtüzüğü16.10.2023 tarih ve 10936 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207680


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Cumhuriyet 12.128 12.311 -33,00  
Tam 11.881 11.960 -35,00  
Yarım 5.959 6.005 -16,00  
Çeyrek 2.970 3.002 -8,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,07  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,08  
B. Petrol 90,03 90,03 -1,47  
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