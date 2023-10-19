***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.10.2023 13:50
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42924 sayılı izin yazısı ile kuruluşuna izin verilen Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, 11.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, ilgili şemsiye fon içtüzüğü16.10.2023 tarih ve 10936 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207680
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|EKGYO
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|% 2,32
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|PETKM
|21,92
|1.911.699.928
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|YKBNK
|18,74
|1.423.691.726
|% 1,52
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|852.080.911
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|1.756
|3,86
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|5.959
|6.005
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