***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46353 sayılı izin yazısı ile, Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuruya izin verilmiştir.Ekte Kurul onaylı fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224561BIST