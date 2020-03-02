***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2020 15:41
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.1166 sayılı yazısı ile izin verilen fon izahname tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823298
BIST
16:12107.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.654,56
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:126,2303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,2270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:126,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0506
|Açılış
|: 6,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:12320,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,12
|Açılış
|: 320,48
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|445.891.914
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.460.581
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.227.555
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|34.292.460
|% 14,35
|
|GYHOL
|22,80
|6.859.617
|% 14,06
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,97
|12.457.348
|% -3,66
|
|BURVA
|14,50
|45.531
|% -2,95
|
|ECZYT
|11,68
|8.911.058
|% -2,67
|
|THYAO
|11,92
|975.264.472
|% 1,45
|
|ASELS
|28,26
|512.480.350
|% 2,76
|
|KARSN
|1,97
|445.891.914
|% 17,96
|
|GARAN
|9,65
|395.646.390
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,40
|319.043.288
|% 4,80
|
|KARSN
|1,97
|445.891.914
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,40
|319.043.288
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|221.461.306
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|137.922.027
|% 2,16
|
|ADESE
|1,50
|138.067.049
|% 8,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9227
|7,9625
|% -0,54
|
|Frank
|6,4730
|6,5120
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|23,87
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.114
|2.166
|6,47
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|3,13
|
|Çeyrek
|512
|524
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,80
|
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